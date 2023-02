Un ministro alla deriva sui migranti. Piantedosi copre i suoi flop con una barca di bugie (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il ministro dell’Inferno Matteo Piantedosi ha imparato il compitino. Ciò che conta è simulare il pugno di ferro, non conta che i numeri dicano tutt’altro. Così si fa comodamente intervistare da Il Giornale e dice: “Così abbiamo evitato il triplo degli sbarchi”. È un ottimo titolo, non c’è che dire, anche se un giornalista qualunque gli avrebbe chiesto come possa tenere la contabilità della disperazione. Spiega Piantedosi: “Anche grazie alla nostra cooperazione, seppur in un quadro di arrivi numerosi, le autorità tunisine e libiche, dal 1° novembre ad oggi, hanno scongiurato l’arrivo, rispettivamente, di quasi 13mila e di oltre 9mila migranti. Si tratta di un risultato importante perché sono numeri che si sarebbero aggiunti a quello delle persone che sono riuscite a sfuggire ai controlli arrivando sulle ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 24 febbraio 2023) Ildell’Inferno Matteoha imparato il compitino. Ciò che conta è simulare il pugno di ferro, non conta che i numeri dicano tutt’altro. Così si fa comodamente intervistare da Il Giornale e dice: “Così abbiamo evitato il triplo degli sbarchi”. È un ottimo titolo, non c’è che dire, anche se un giornalista qualunque gli avrebbe chiesto come possa tenere la contabilità della disperazione. Spiega: “Anche grazienostra cooperazione, seppur in un quadro di arrivi numerosi, le autorità tunisine e libiche, dal 1° novembre ad oggi, hanno scongiurato l’arrivo, rispettivamente, di quasi 13mila e di oltre 9mila. Si tratta di un risultato importante perché sono numeri che si sarebbero aggiunti a quello delle persone che sono riuscite a sfuggire ai controlli arrivando sulle ...

