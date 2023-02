Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 24 febbraio 2023) (Adnkronos) –promozione di stili di vita sani al sostegno alla dieta mediterranea, dal contrasto alla malfino all’educazione alimentare nella scuola primaria, dal netto ‘no’ ai cibi sintetici alla lotta agli sprechi alimentari. E’ unche affronta il tema ‘alimentazione e stili di vita’ a 360 gradi quello che chiude, oggi a Roma, lasullaindicando 10a perseguire. Eccole nel dettaglio: 1) la, declinata indi base, preventiva e clinica è uno dei fattori determinanti del benessere psico-fisico dell’individuo, in favore del quale devono essere orientati in modo prioritario gli investimenti pubblici, sia per la tutela della salute dei cittadini, ...