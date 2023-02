Un lettore del “Fatto” chiede le dimissioni di Travaglio | “Troppo filo-russo” E lui cita Massimo Troisi…

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 24 febbraio 2023) La lettera arriva oggi, nel giorno in cui Marcoannuncia, in prima pagina, l’usdel suo ultimo libro “Scemi di guerra“, nel quale pontifica sugli errori commessi da tutti sulla gestione dell’invasione russa e fornisce lui la soluzione per un percorso di pace, che ovviamente passa per l’accettazione della vittoria di Putin. Un, nella rubrica della posta, gli fa notare che la sua linea-russa non rappresenta quella della maggioranza degli italiani e tantomeno dei suoi lettori. La lettera al direttore: “Dimettiti e libera il giornale” “Caro ‘Berlusconiano’, il vostro direttore ha perso un’altra occasione per tacere scrivendo oggi l’ennesimo editoriale della vergogna. Secondo lui sarebbe dovuto intervenire addirittura Mattarella per mettere in riga Zelensky, che ha la sola ...