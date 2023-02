Un impegno che continua: lunedì 27 febbraio a Castellaneta il progetto per il centro socio-sanitario “Incontro per la vita” (Di venerdì 24 febbraio 2023) Castellaneta. «No alla guerra, sì alla pace». È il monito di Damiano Ottomanelli, presidente della Comunità Itinerante L’Incontro di Castellaneta per i primi 54 anni di servizio. «Abbiamo incominciato per tradizione: “Non fare all’altro quello che non vuoi essere fatto a te” – ha continuato Ottomanelli – Abbiamo continuato per valorizzare la nostra discrezione insieme alla dignità del prossimo che è vicina. Il problema diventava in nostro impegno. La costante curiosità ci ha portato a conoscere la variante dei Popoli gustando l’armonia della diversità. In 54 anni abbiamo vissuto e testimoniato l’amore: ora, viviamo il terrore della guerra, il pericolo dell’ultimo conflitto mondiale. La lotta armata è la negazione dell’amore. È importante proteggere l’ambiente, gli animali in ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 24 febbraio 2023). «No alla guerra, sì alla pace». È il monito di Damiano Ottomanelli, presidente della Comunità Itinerante L’diper i primi 54 anni di servizio. «Abbiamo incominciato per tradizione: “Non fare all’altro quello che non vuoi essere fatto a te” – hato Ottomanelli – Abbiamoto per valorizzare la nostra discrezione insieme alla dignità del prossimo che è vicina. Il problema diventava in nostro. La costante curiosità ci ha portato a conoscere la variante dei Popoli gustando l’armonia della diversità. In 54 anni abbiamo vissuto e testimoniato l’amore: ora, viviamo il terrore della guerra, il pericolo dell’ultimo conflitto mondiale. La lotta armata è la negazione dell’amore. È importante proteggere l’ambiente, gli animali in ...

