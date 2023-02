"Un grande uomo di scienza". Costanzo, il ricordo di Bassetti (Di venerdì 24 febbraio 2023) Subito dopo la diffusione della notizia della morte di Maurizio Costanzo si sono succeduti gli attestati di stima nei confronti di uno dei giganti del giornalismo italiano. Tanti anche i post social che testimoniano l'affetto che circondava il giornalista morto all'età di 84 anni. "È morto Maurizio Costanzo - ha detto Matteo Bassetti - Ho avuto la fortuna di conoscerlo e di collaborare con lui in programmi televisivi e radiofonici. Aveva un carisma e una personalità che ti stregava. Credeva fortemente nella competenza e nella scienza. Un altro grandissimo che se ne va. Buon viaggio Maurizio. R.I.P.". Leggi su iltempo (Di venerdì 24 febbraio 2023) Subito dopo la diffusione della notizia della morte di Mauriziosi sono succeduti gli attestati di stima nei confronti di uno dei giganti del giornalismo italiano. Tanti anche i post social che testimoniano l'affetto che circondava il giornalista morto all'età di 84 anni. "È morto Maurizio- ha detto Matteo- Ho avuto la fortuna di conoscerlo e di collaborare con lui in programmi televisivi e radiofonici. Aveva un carisma e una personalità che ti stregava. Credeva fortemente nella competenza e nella. Un altro grandissimo che se ne va. Buon viaggio Maurizio. R.I.P.".

