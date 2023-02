Un conflitto che ci riguarda ancora: scenari 2023 (Di venerdì 24 febbraio 2023) Nessuno avrebbe scommesso sul popolo ucraino, sull’attaccamento alla democrazia da parte di una nazione così fresca, ancora in prova con sé stessa Leggi su corriere (Di venerdì 24 febbraio 2023) Nessuno avrebbe scommesso sul popolo ucraino, sull’attaccamento alla democrazia da parte di una nazione così fresca,in prova con sé stessa

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaQuez : Ovadia: “Fino a che non andiamo all’origine di questo conflitto non capiremo niente. È la Nato che si è avvicinata… - fattoquotidiano : Ucraina, Romeo (Lega): “Attenzioni a inviare armi che possano trascinare l’Alleanza atlantica in un conflitto diret… - _Nico_Piro_ : Ha cambiato il corso del conflitto SI i poveri civili ucraini continuano a morire SI affermiamo di difendere la de… - EmanueleZinato : RT @RetePaceDisarmo: “Nel conflitto in Ucraina siamo a un passo dal punto di non ritorno: fermiamoci prima che sia troppo tardi”. Sono le… - LuciaDiMartin18 : RT @eurodeputatipd: L'indipendenza dell'#Ucraina è l'unica strada per porre fine a questo conflitto. Continueremo a lavorare per fornire o… -