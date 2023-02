Un anno di una guerra che non avrà vincitori (Di venerdì 24 febbraio 2023) La Russia ha invaso l'Ucraina il 24 febbraio 2022, in quella che definisce «una operazione militare speciale per denazificare il paese e proteggere i russofoni». In realtà sappiamo che non è stato altro che un accaparramento di terre dove sono stati commesse indicibili atrocità e crimini di guerra. L'ufficio per i diritti umani delle Nazioni Unite ha dichiarato lunedì di aver registrato 7.199 morti civili e 11.756 feriti dall'invasione russa del 24 febbraio, principalmente a causa di bombardamenti, attacchi missilistici e aerei. Tuttavia, si ritiene come scrive la Reuters che la cifra effettiva sia molto più alta. Morti Almeno 42’295 persone Ferite non mortali Almeno 56’756 persone Dispersi Almeno 15’000 persone Profughi Circa 14 Mln persone Edifici distrutti Almeno 140’000 Danni materiali Circa 350 Mrd USD Nella sola giornata di sabato 11 febbraio, riporta il ... Leggi su panorama (Di venerdì 24 febbraio 2023) La Russia ha invaso l'Ucraina il 24 febbraio 2022, in quella che definisce «una operazione militare speciale per denazificare il paese e proteggere i russofoni». In realtà sappiamo che non è stato altro che un accaparramento di terre dove sono stati commesse indicibili atrocità e crimini di. L'ufficio per i diritti umani delle Nazioni Unite ha dichiarato lunedì di aver registrato 7.199 morti civili e 11.756 feriti dall'invasione russa del 24 febbraio, principalmente a causa di bombardamenti, attacchi missilistici e aerei. Tuttavia, si ritiene come scrive la Reuters che la cifra effettiva sia molto più alta. Morti Almeno 42’295 persone Ferite non mortali Almeno 56’756 persone Dispersi Almeno 15’000 persone Profughi Circa 14 Mln persone Edifici distrutti Almeno 140’000 Danni materiali Circa 350 Mrd USD Nella sola giornata di sabato 11 febbraio, riporta il ...

