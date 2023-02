Un anno di guerra, Zelensky: 'Basta bombe, via da qui' (Di venerdì 24 febbraio 2023) "Rispettate il nostro diritto di vivere sulla nostra terra, lasciate il nostro territorio, smettetela di bombardarci": è l'appello lanciato dal presidente ucraino Zelensky direttamente alla Russia nel ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 24 febbraio 2023) "Rispettate il nostro diritto di vivere sulla nostra terra, lasciate il nostro territorio, smettetela di bombardarci": è l'appello lanciato dal presidente ucrainodirettamente alla Russia nel ...

