Un anno di guerra. Zelensky: “Abbiamo dimostrato al mondo di essere eroi” (Di venerdì 24 febbraio 2023) Kiev – “Il 24 febbraio 2022 milioni di noi hanno fatto una scelta: non una bandiera bianca ma una blu e gialla. Non fuggire, ma affrontare. Resistendo e combattendo. E’ stato un anno di dolore, di lacrime, di fede e di unità. E durante quest’anno siamo rimasti invincibili. E sappiamo che il 2023 sarà l’anno della nostra vittoria!”: lo ha scritto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky sul suo account Twitter per l’anniversario dell’invasione russa del suo Paese. Zelensky ha accompagnato il suo messaggio con un video, montato, di immagini di quest’anno di guerra. In un discorso trasmesso sui social, il presidente ucraino ha detto che “l’Ucraina ha ispirato e unito il mondo“. E che “non si fermerà fino a quando gli assassini non ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 24 febbraio 2023) Kiev – “Il 24 febbraio 2022 milioni di noi hfatto una scelta: non una bandiera bianca ma una blu e gialla. Non fuggire, ma affrontare. Resistendo e combattendo. E’ stato undi dolore, di lacrime, di fede e di unità. E durante quest’siamo rimasti invincibili. E sappiamo che il 2023 sarà l’della nostra vittoria!”: lo ha scritto il presidente ucraino, Volodymyrsul suo account Twitter per l’anniversario dell’invasione russa del suo Paese.ha accompagnato il suo messaggio con un video, montato, di immagini di quest’di. In un discorso trasmesso sui social, il presidente ucraino ha detto che “l’Ucraina ha ispirato e unito il“. E che “non si fermerà fino a quando gli assassini non ...

