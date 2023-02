Un anno di guerra Ucraina-Russia, come è iniziata l’invasione – Video (Di venerdì 24 febbraio 2023) (Adnkronos) – Il 24 febbraio 2022 la Russia iniziava l’invasione dell’Ucraina, dando inizio alla guerra che dura da un anno. L’inizio dell’invasione veniva documentato dai Video diffusi dalle guardie di frontiera di Kiev. In particolare, le telecamere registravano l’ingresso dei mezzi russi dalla Crimea: tank e blindati, con la Z – destinata a diventare il simbolo dell’operazione – dipinta sulle fiancate. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 24 febbraio 2023) (Adnkronos) – Il 24 febbraio 2022 lainiziavadell’, dando inizio allache dura da un. L’inizio delveniva documentato daidiffusi dalle guardie di frontiera di Kiev. In particolare, le telecamere registravano l’ingresso dei mezzi russi dalla Crimea: tank e blindati, con la Z – destinata a diventare il simbolo dell’operazione – dipinta sulle fiancate. L'articolo proviene da Italia Sera.

