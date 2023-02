Un anno di guerra, Meloni: “Il piano di Putin è fallito. L’Italia? Sta con Kiev, al lavoro per una pace giusta” (Di venerdì 24 febbraio 2023) “Un anno fa la Federazione Russa ha scioccato il mondo invadendo l’Ucraina, la Russia aveva già in passato compiuto aggressioni nei confronti dei propri vicini e non aveva mai spento le rivendicazioni su quelli che chiama i suoi confini storici ma nessuno poteva immaginare un atto così grave”. Così la premier Giorgia Meloni in un video-messaggio in occasione dell’anniversario dell’inizio della guerra in Ucraina. “C’eravamo illusi, l’obiettivo di Putin era far capitolare l’Ucraina per poi rivolgere le proprie mire espansioniste agli altri stati confinanti, non solamente europei. Quel piano è fallito – aggiunge la leader di Fratelli d’Italia – Mosca ha dovuto fare i conti con un popolo eroico disposto a tutto per difendere la propria libertà e con una cosa più forte di missili e dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 febbraio 2023) “Unfa la Federazione Russa ha scioccato il mondo invadendo l’Ucraina, la Russia aveva già in passato compiuto aggressioni nei confronti dei propri vicini e non aveva mai spento le rivendicazioni su quelli che chiama i suoi confini storici ma nessuno poteva immaginare un atto così grave”. Così la premier Giorgiain un video-messaggio in occasione dell’anniversario dell’inizio dellain Ucraina. “C’eravamo illusi, l’obiettivo diera far capitolare l’Ucraina per poi rivolgere le proprie mire espansioniste agli altri stati confinanti, non solamente europei. Quel– aggiunge la leader di Fratelli d’Italia – Mosca ha dovuto fare i conti con un popolo eroico disposto a tutto per difendere la propria libertà e con una cosa più forte di missili e dei ...

