Un anno di guerra | lo straziante racconto di Kiev video Zelensky | «Vinceremo»

«Un anno di lacrime, un anno di eroismo, un anno di dolore, un anno di speranza, un anno di resistenza, un anno di unità, un anno di invincibilità, un anno che prosegue…». A un anno dall'invasione, l'Ucraina ricorda in un video molto commovente cosa sono stati questi 365 giorni sotto il fuoco russo. «Il 24 febbraio, milioni di noi hanno fatto una scelta. Non una bandiera bianca, ma quella blu e gialla. Non fuggire, ma affrontare. Resistere e combattere», ha scritto su Twitter Volodomyr Zelensky, postando il video e ribadendo che «è stato un anno di dolore, tristezza, fede e unità». «Quest'anno siamo rimasti invincibili. Sappiamo che vinceremo».

