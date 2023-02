Un anno di guerra in Ucraina: oltre mille i bambini uccisi e feriti, tre milioni i rifugiati (Di venerdì 24 febbraio 2023) Sono numeri terrificanti quelli relativi alle vittime ad un anno dallo scoppio della guerra che sta devastando l’Ucraina e che Terre des Hommes Italia ha deciso di pubblicare. Sono 1280 i bambini e le bambine uccisi o rimasti feriti, quasi un milione i minori sfollati interni e oltre 3 milioni i rifugiati. Si stima che nel 2023, nel Paese 17,6 milioni di persone avranno bisogno di assistenza umanitaria, di cui il 23% è rappresentato dai più piccoli. Paolo Ferrara, direttore generale della branca in Italia di Terre des Hommes, insieme a dei bambini (Instagram)“Nelle crisi umanitarie i bambini sono tra i soggetti più vulnerabili” Paolo Ferrara, direttore generale della ... Leggi su luce.lanazione (Di venerdì 24 febbraio 2023) Sono numeri terrificanti quelli relativi alle vittime ad undallo scoppio dellache sta devastando l’e che Terre des Hommes Italia ha deciso di pubblicare. Sono 1280 ie le bambineo rimasti, quasi un milione i minori sfollati interni e. Si stima che nel 2023, nel Paese 17,6di persone avrbisogno di assistenza umanitaria, di cui il 23% è rappresentato dai più piccoli. Paolo Ferrara, direttore generale della branca in Italia di Terre des Hommes, insieme a dei(Instagram)“Nelle crisi umanitarie isono tra i soggetti più vulnerabili” Paolo Ferrara, direttore generale della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giorgiolaporta : L’#Ucraina non è una democrazia, #Zelensky ha messo fuori legge come #Putin gli 11 partiti di opposizione e a confr… - giammarcosicuro : “L’informazione non ha il potere di fermare la guerra, ma ha il dovere di raccontarla”. La #rai omaggia, così, i s… - HSkelsen : Come racconta Francesca Mannocchi, Putin sta distruggendo i territori che diceva di voler salvare, ma non solo. In… - lvoir : RT @cocchi2a: Ad un anno dall'inizio della guerra Thread by @_Nico_Piro_ on Thread Reader App - peoplepubit : RT @elenapasquini: Un anno dall’invasione russa dell’Ucraina, nove anni di guerra. Ogni previsione si è rivelata vana, tranne che la guerra… -