Un anno di guerra in Ucraina, Meloni: 'Il piano di Putin ha fallito, Italia al fianco di Kiev' (Di venerdì 24 febbraio 2023) A un anno dall'inizio della guerra in Ucraina, Giorgia Meloni ha pubblicato un video messaggio nel quale ribadisce la linea dell'Italia al fianco di Kiev. "è nostro dovere lavorare per una pace giusta. Leggi su globalist (Di venerdì 24 febbraio 2023) A undall'inizio dellain, Giorgiaha pubblicato un video messaggio nel quale ribadisce la linea dell'aldi. "è nostro dovere lavorare per una pace giusta.

