Un anno di guerra in Ucraina, le reazioni della politica internazionale. Meloni: “Amore patria più forte dei missili” (Di venerdì 24 febbraio 2023) Giorgia Meloni ricorda con un videomessaggio il primo anniversario dello scoppio della guerra in Ucraina, proclamando come Vladimir Putin abbia “fallito” nel suo piano di espansione. In coordinamento con i principali partner della politica internazionale, la premier ha voluto dedicare al popolo ucraino le sue dichiarazioni per questo 24 febbraio. Un anno fa la Federazione ... TAG24. Leggi su tag24 (Di venerdì 24 febbraio 2023) Giorgiaricorda con un videomessaggio il primo anniversario dello scoppioin, proclamando come Vladimir Putin abbia “fallito” nel suo piano di espansione. In coordinamento con i principali partner, la premier ha voluto dedicare al popolo ucraino le sue dichiarazioni per questo 24 febbraio. Unfa la Federazione ... TAG24.

