Un anno di guerra in Ucraina: ecco cosa non abbiamo capito (Di venerdì 24 febbraio 2023) Siamo al primo anniversario della guerra in Ucraina, e sembra che l'opinione pubblica (tanto occidentale quanto dell'est) dia segni assuefazione, ma ancora non pare che abbia capito l'importanza del fatto. È strano, veniamo da un trentennio nel quale si è fatto abbondante uso ed abuso del termine "epocale", speso anche per cose di rilievo modesto, ed InsideOver.

