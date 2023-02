Un anno di guerra in Ucraina, come finirà? Le previsione del capo del Pentagono Usa (Di venerdì 24 febbraio 2023) Un anno esatto di guerra in Ucraina, e nessuna luce in fondo al tunnel.Non per il momento. Non che sia semplice, certo.Se non a risolvere, ma quanto meno a cercare di fare chiarezza, ci pensa il... Leggi su ilmattino (Di venerdì 24 febbraio 2023) Unesatto diin, e nessuna luce in fondo al tunnel.Non per il momento. Non che sia semplice, certo.Se non a risolvere, ma quanto meno a cercare di fare chiarezza, ci pensa il...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giorgiolaporta : L’#Ucraina non è una democrazia, #Zelensky ha messo fuori legge come #Putin gli 11 partiti di opposizione e a confr… - giammarcosicuro : “L’informazione non ha il potere di fermare la guerra, ma ha il dovere di raccontarla”. La #rai omaggia, così, i s… - Pontifex_it : Un anno fa iniziava l'assurda guerra contro l'Ucraina. Restiamo vicini al martoriato popolo ucraino che continua a… - LuciaDiMartin18 : RT @TV2000it: ???? #Ucraina un anno di conflitto ??I volti sfigurati dalla #guerra e il volto spietato della guerra, le piccole storie di tant… - Brauzzi_m : RT @gualtierieurope: Un anno fa Putin, calpestando ogni principio di diritto internazionale, ha invaso l’Ucraina e ha riportato, dopo anni,… -