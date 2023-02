Un anno di guerra in Ucraina: Atlantis è un messaggio di speranza da un passato lontano (Di venerdì 24 febbraio 2023) Atlantis, il quarto lungometraggio di Valentyn Vasyanovych, vincitore della sezione Orizzonti di Venezia 76, può essere letto oggi, ad un anno dall'inizio dell'invasione russa in Ucraina, come un messaggio di speranza da un passato lontano. Sono diversi i registi ucraini che ci hanno raccontato della crisi in Donbass, passata ad un vero e proprio conflitto il 6 aprile del 2014, quando dei manifestanti armati riconducibili alle forze separatiste appoggiate dal regime di Putin occuparono alcuni palazzi governativi nella regione più Orientale del Paese. Movimenti, questi, che facevano parte di moti di protesta anti-governativi ben più ampi e che si svilupparono in concomitanza con l'annessione alla Federazione Russa della Crimea. Premesse per una prima ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 24 febbraio 2023), il quarto lungometraggio di Valentyn Vasyanovych, vincitore della sezione Orizzonti di Venezia 76, può essere letto oggi, ad undall'inizio dell'invasione russa in, come undida un. Sono diversi i registi ucraini che ci hraccontato della crisi in Donbass, passata ad un vero e proprio conflitto il 6 aprile del 2014, quando dei manifestanti armati riconducibili alle forze separatiste appoggiate dal regime di Putin occuparono alcuni palazzi governativi nella regione più Orientale del Paese. Movimenti, questi, che facevano parte di moti di protesta anti-governativi ben più ampi e che si svilupparono in concomitanza con l'annessione alla Federazione Russa della Crimea. Premesse per una prima ...

