Un anno di guerra, il videomessaggio di Zelensky: “Ucraina ha unito il mondo. Non ci fermeremo fino a quando assassini russi non saranno puniti” (Di venerdì 24 febbraio 2023) “L’Ucraina ha ispirato e unito il mondo” e “non si fermerà fino a quando gli assassini russi non saranno puniti, dal tribunale internazionale, dal giudizio di Dio, dai nostri soldati o da tutti insieme”. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un discorso trasmesso sui social in occasione del primo anniversario dello scoppio della guerra tra russia e Ucraina. “Nove anni fa il vicino è diventato aggressore, un anno fa l’aggressore è diventato carnefice”, ha aggiunto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 febbraio 2023) “L’ha ispirato eil” e “non si fermeràglinon sar, dal tribunale internazionale, dal giudizio di Dio, dai nostri soldati o da tutti insieme”. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr, in un discorso trasmesso sui social in occasione del primo anniversario dello scoppio dellatraa e. “Nove anni fa il vicino è diventato aggressore, unfa l’aggressore è diventato carnefice”, ha aggiunto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

