Un anno di guerra. Il mondo in giallo e blu per l'Ucraina (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il mondo si colora di giallo e blu per l'Ucraina nel giorno dell'anniversario dell'invasione russa. A Londra un gruppo di persone ha dipinto con la bandiera di Kiev la strada di fronte all'amabasciata ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 24 febbraio 2023) Ilsi colora die blu per l'nel giorno dell'anniversario dell'invasione russa. A Londra un gruppo di persone ha dipinto con la bandiera di Kiev la strada di fronte all'amabasciata ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giorgiolaporta : L’#Ucraina non è una democrazia, #Zelensky ha messo fuori legge come #Putin gli 11 partiti di opposizione e a confr… - giammarcosicuro : “L’informazione non ha il potere di fermare la guerra, ma ha il dovere di raccontarla”. La #rai omaggia, così, i s… - HSkelsen : Come racconta Francesca Mannocchi, Putin sta distruggendo i territori che diceva di voler salvare, ma non solo. In… - lvoir : RT @cocchi2a: Ad un anno dall'inizio della guerra Thread by @_Nico_Piro_ on Thread Reader App - peoplepubit : RT @elenapasquini: Un anno dall’invasione russa dell’Ucraina, nove anni di guerra. Ogni previsione si è rivelata vana, tranne che la guerra… -