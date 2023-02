Un anno di guerra, di Zelensky e di resistenza. Il conflitto in Ucraina ci ha cambiati e divisi (Di venerdì 24 febbraio 2023) Un anno di guerra, un anno di Zelensky: guidando la resistenza alla Russia, si è “rivelato” al mondo. Ma sino al giorno prima che venisse scatenata dalla Russia, che uccelli del malaugurio, e in malafede, quelli che l’annunciavano, la prevedevano, la temevano! Quanto si sono prodigati nello smentire gli allarmismi i prodi Vladimir Putin e Sergej Lavrov, suo ministro degli Esteri! Ripetevano a destra e a manca, con toni indignati, che l’ammassamento delle truppe russe (oltre 150mila uomini) ai confini dell’Ucraina rientrava nella normalità degli addestramenti ed era “relativo a manovre militari” previste da tempo. Non c’era alcuna intenzione da parte della Russia di invadere l’Ucraina, illazioni propagandistiche di Washington e della Nato! Pinocchio, un dilettante. Con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 febbraio 2023) Undi, undi: guidando laalla Russia, si è “rivelato” al mondo. Ma sino al giorno prima che venisse scatenata dalla Russia, che uccelli del malaugurio, e in malafede, quelli che l’annunciavano, la prevedevano, la temevano! Quanto si sono prodigati nello smentire gli allarmismi i prodi Vladimir Putin e Sergej Lavrov, suo ministro degli Esteri! Ripetevano a destra e a manca, con toni indignati, che l’ammassamento delle truppe russe (oltre 150mila uomini) ai confini dell’rientrava nella normalità degli addestramenti ed era “relativo a manovre militari” previste da tempo. Non c’era alcuna intenzione da parte della Russia di invadere l’, illazioni propagandistiche di Washington e della Nato! Pinocchio, un dilettante. Con ...

