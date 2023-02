Un anno di guerra. A Berlino il "Café Moscau" diventa "Café Kiev" (Di venerdì 24 febbraio 2023) Per commemorare un anno dall'invasione russa dell'Ucraina, il celebre "Café Moscau" di Berlino cambia insegna e fino al 27 febbraio si trasforma in "Café Kiev". Una iniziativa della Fondazione Konrad ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 24 febbraio 2023) Per commemorare undall'invasione russa dell'Ucraina, il celebre "" dicambia insegna e fino al 27 febbraio si trasforma in "". Una iniziativa della Fondazione Konrad ...

