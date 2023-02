Un anno dalla guerra in Ucraina, Alle Grazie momento di preghiera e silenzio (Di venerdì 24 febbraio 2023) Bergamo. Venerdì 24 febbraio, dAlle 13 Alle 14, alla Chiesa delle Grazie a Bergamo, le Acli di Bergamo insieme a Caritas Bergamasca, Comunità San Fermo, Ufficio Pastorale Sociale e del Lavoro, Pax Christi, Ufficio Migranti, Azione Cattolica, Comunione e Liberazione Bergamo e Comunità Cristiana Evangelica organizzano un momento di preghiera e silenzio per la pace. “Proprio qualche giorno fa il Guardian scriveva che ogni giorno nelle file dei soldati russi muoiono ottocento soldati e quasi altrettanto nelle file ucraine – esordisce Daniele Rocchetti, presidente delle Acli di Bergamo -. Questo dato mi ha molto impressionato e mi ha fatto pensare. Oggi dopo un anno occorre mantenere alta l’attenzione al conflitto, alla sua distruzione, ai tentativi sommersi di imbastire la ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 24 febbraio 2023) Bergamo. Venerdì 24 febbraio, d1314, alla Chiesa dellea Bergamo, le Acli di Bergamo insieme a Caritas Bergamasca, Comunità San Fermo, Ufficio Pastorale Sociale e del Lavoro, Pax Christi, Ufficio Migranti, Azione Cattolica, Comunione e Liberazione Bergamo e Comunità Cristiana Evangelica organizzano undiper la pace. “Proprio qualche giorno fa il Guardian scriveva che ogni giorno nelle file dei soldati russi muoiono ottocento soldati e quasi altrettanto nelle file ucraine – esordisce Daniele Rocchetti, presidente delle Acli di Bergamo -. Questo dato mi ha molto impressionato e mi ha fatto pensare. Oggi dopo unoccorre mantenere alta l’attenzione al conflitto, alla sua distruzione, ai tentativi sommersi di imbastire la ...

