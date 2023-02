Ultimo non tornerà più al Festival di Sanremo: “Volevo chiudere un cerchio” (Di venerdì 24 febbraio 2023) Ultimo non calcherà più il palco dell’Ariston, almeno stando a quanto ha dichiarato su Instagram chiacchierando con i fan. Le Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di venerdì 24 febbraio 2023)non calcherà più il palco dell’Ariston, almeno stando a quanto ha dichiarato su Instagram chiacchierando con i fan. Le Perizona Magazine.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaQuez : Mannocchi: “Le persone che vivono negli scantinati vogliono che la guerra finisca, come tutti noi. Ci sono vari liv… - simofons : Le parole di Valditara sono estremamente gravi e pericolose, ma sarebbe ancora più grave lasciarle cadere nel vuoto… - trash_italiano : Ultimo rivela nelle Instagram Stories che probabilmente non tornerà più a Sanremo. - NiccolFrancesc6 : @m_imif4iry Sbagliato, visto che Ultimo aveva già detto che tornava a Sanremo per chiudere un cerchio. Quindi ques… - opinioni_ : Società - Consapevolezza -