Ultime Notizie – Valle D’Aosta | salta elezioni nuovo presidente Regione | mancati i voti necessari

(Di venerdì 24 febbraio 2023) E’ta l’elezione deldella. Dopo il dibattito in Consiglio sul programma di governo che il candidato della maggioranza autonomista-progressista, Renzo Testolin aveva presentato questa mattina, non sono stati raggiunti iall’elezione. Dopo le dimissioni delErik Lavevaz, il consigliere dell’Union Valdôtaine Testolin non ha, infatti, ottenuto i 18per essere eletto adella. Ha infatti riportato solo 17, mentre vi sono state 1 scheda nulla, 13 bianche, 1 voto a favore del consigliere Rosaire 1 al consigliere Rollandin e 2 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkyTG24 : Usa, treno tossico deragliato in Ohio: morti 45mila pesci - stefano3ur : RT @romatoday: Alfredo Cospito resta al 41 bis: respinto il ricorso -

Parola fine sulla telenovela Ferragnez . A metterla è che nelle sue Instagram stories ha pubblicato una foto in cui tiene la mano di . Nello scatto si vedono solo le mani dei due, ma il messaggio è ...Tra le new entry in opposizione - anche se un 'giro' tra i banchi della minoranza l'ha in realtà fatto in tutte e tre leLegislature - c'è Claudio Restano (Gruppo misto, in quota Evolvendo):...

Le notizie del 23 febbraio sul conflitto ucraino Corriere della Sera

Covid, le notizie di oggi: Fiaso, dopo 2 mesi risale la curva dei ricoveri (+2,4%) Sky Tg24

Maurizio Costanzo morto a Roma alla clinica Paideia: era ricoverato da una settimana Corriere Roma

Militare aggredito a morte a Roma, arrestato in Francia il 33enne tunisino accusato dell'omicidio Virgilio Notizie

Ucraina, ultime notizie. Zelensky: Necessario lavorare con Cina per risoluzione guerra. Borrell: ... Il Sole 24 ORE

Riascolta AI e immagini - Batterie e software - Droni - PlayStation VR2 di 2024. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.Cresce la tensione tra la Corea del Nord e gli Stati Uniti. I due Paesi hanno tenuto una simulazione su come rispondere alle minacce nucleari del Nord: 4 missili strategici sono ...