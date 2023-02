Ultime Notizie – Università, il modello campus si diffonde anche in Italia: ecco la mappa (Di venerdì 24 febbraio 2023) Si sta rinforzando dopo la pandemia il sistema della formazione universitaria in Italia che, stando ai dati pubblicati sul sito del Mur, conta ad oggi 140 istituzioni diffuse su tutto il territorio nazionale, di cui 67 Università statali presenti in tutte le regioni, eccetto la Valle d’Aosta, e 20 Università non statali. Ma bisogna arrivare al cambio di secolo per vedere l’e-learning prendere piede anche nel nostro Paese. E’ solo dal 2000, infatti, che anche in Italia si è sviluppato con 11 Università telematiche, tutte di diritto privato, che hanno portato nel nostro Paese processi di formazione a distanza basati su piattaforme tecnologiche, sistemi informatici che gestiscono cioè la distribuzione e la fruizione di contenuti formativi. Un modo di formarsi che ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 24 febbraio 2023) Si sta rinforzando dopo la pandemia il sistema della formazione universitaria inche, stando ai dati pubblicati sul sito del Mur, conta ad oggi 140 istituzioni diffuse su tutto il territorio nazionale, di cui 67statali presenti in tutte le regioni, eccetto la Valle d’Aosta, e 20non statali. Ma bisogna arrivare al cambio di secolo per vedere l’e-learning prendere piedenel nostro Paese. E’ solo dal 2000, infatti, cheinsi è sviluppato con 11telematiche, tutte di diritto privato, che hanno portato nel nostro Paese processi di formazione a distanza basati su piattaforme tecnologiche, sistemi informatici che gestiscono cioè la distribuzione e la fruizione di contenuti formativi. Un modo di formarsi che ...

