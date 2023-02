Ultime Notizie – Ucraina, Zelensky: “Speriamo in un vertice di pace per una soluzione globale” (Di venerdì 24 febbraio 2023) “Speriamo in un vertice di pace per trovare una soluzione globale”. Lo ha ribadito il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in una conferenza stampa a Kiev, assicurando di “avere tutto per questo, abbiamo la motivazioni, gli amici, la diplomazia, siamo tutti uniti per questo”. “La vittoria sarà inevitabile, sono certo che la vittoria ci sarà” aggiunge, dicendosi convinto “che raggiungeremo la vittoria già quest’anno” ha detto Zelensky. “Voglio ringraziare ogni alleato, ogni partner che ci ha mostrato sostegno”, ha proseguito Zelensky, sottolineando che “tutti i nostri partner sono uniti nel sostenere la nostra vittoria e hanno ripetuto che saranno al fianco dell’Ucraina per tutto il tempo necessario”. “Ci sono rappresentanti delle ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 24 febbraio 2023) “in undiper trovare una”. Lo ha ribadito il presidente ucraino Volodymyrin una conferenza stampa a Kiev, assicurando di “avere tutto per questo, abbiamo la motivazioni, gli amici, la diplomazia, siamo tutti uniti per questo”. “La vittoria sarà inevitabile, sono certo che la vittoria ci sarà” aggiunge, dicendosi convinto “che raggiungeremo la vittoria già quest’anno” ha detto. “Voglio ringraziare ogni alleato, ogni partner che ci ha mostrato sostegno”, ha proseguito, sottolineando che “tutti i nostri partner sono uniti nel sostenere la nostra vittoria e hanno ripetuto che saranno al fianco dell’per tutto il tempo necessario”. “Ci sono rappresentanti delle ...

