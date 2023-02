Ultime Notizie – Ucraina, Zelensky: “E’ stato anno di dolore, sarà anno di vittoria” (Di venerdì 24 febbraio 2023) ”Il 24 febbraio milioni di noi hanno fatto una scelta: non una bandiera bianca, ma quella blu e gialla. Non siamo fuggiti, ma abbiamo affrontato il nemico. Resistenza e lotta”. Lo ha scritto il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky su Telegram nel giorno dell’anniversario dell’invasione russa. ”E’ stato un anno di dolore, tristezza, fede e unità. E questo sarà l’anno della nostra invincibilità. Sappiamo che questo sarà l’anno della nostra vittoria”, ha aggiunto. ”Un anno di brutale aggressione russa. Un anno di eroica resistenza Ucraina. Un ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 24 febbraio 2023) ”Il 24 febbraio milioni di noi hfatto una scelta: non una bandiera bianca, ma quella blu e gialla. Non siamo fuggiti, ma abbiamo affrontato il nemico. Resistenza e lotta”. Lo ha scritto il presidente dell’Volodymyrsu Telegram nel giorno dell’anniversario dell’invasione russa. ”E’undi, tristezza, fede e unità. E questol’della nostra invincibilità. Sappiamo che questol’della nostra”, ha aggiunto. ”Undi brutale aggressione russa. Undi eroica resistenza. Un ...

