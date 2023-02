Ultime Notizie – Ucraina, Meloni al G7: “Contrastare la narrazione di Putin” (Di venerdì 24 febbraio 2023) Mantenere alta la pressione su Mosca; accelerare la piattaforma di coordinamento per la ricostruzione – l’Italia avrà una sua conferenza con l’Ucraina in aprile -; Contrastare la falsa narrazione del conflitto da parte di Putin, raddoppiando gli sforzi per avvicinarsi maggiormente a quello che viene chiamato il Sud Globale e che risente della propaganda di Mosca. Questi, a quanto si apprende, i concetti sui quali ha battuto di più il premier Giorgia Meloni in videoconferenza con i leader del G7 e il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky, a un anno dall’inizio del conflitto. Riguardo alla necessità di Contrastare la propaganda Putiniana, il presidente del Consiglio Meloni si è impegnata personalmente con contatti nelle Ultime ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 24 febbraio 2023) Mantenere alta la pressione su Mosca; accelerare la piattaforma di coordinamento per la ricostruzione – l’Italia avrà una sua conferenza con l’in aprile -;la falsadel conflitto da parte di, raddoppiando gli sforzi per avvicinarsi maggiormente a quello che viene chiamato il Sud Globale e che risente della propaganda di Mosca. Questi, a quanto si apprende, i concetti sui quali ha battuto di più il premier Giorgiain videoconferenza con i leader del G7 e il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky, a un anno dall’inizio del conflitto. Riguardo alla necessità dila propagandaiana, il presidente del Consigliosi è impegnata personalmente con contatti nelle...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkyTG24 : Guerra Ucraina Russia, un anno fa inizio conflitto, Onu approva risoluzione di pace. LIVE - SkyTG24 : Usa, treno tossico deragliato in Ohio: morti 45mila pesci - QdSit : Camion in fiamme sull’autostrada Palermo-Mazara del Vallo: traffico in tilt sulla A29 - TuttoASRoma : INFO BIGLIETTI Roma-Teal Sociedad: in vendita dalle 17 di oggi i tagliandi (C.U.) - VesuvioLive : Il prezzo del Provolone del Monaco aumenterà: sarà prodotto solo con latte NO OGM -