Ultime Notizie – Ucraina, in migliaia al corteo della pace di Palermo (Di venerdì 24 febbraio 2023) In 10 mila al corteo della pace da piazza Politeama ai Cantieri Culturali alla Zisa. All'appello del comitato di Palermo di Europe for Peace, hanno risposto 38 scuole, giunte anche dalla provincia, che hanno animato per tutto il tempo la manifestazione con canti, letture di poesie e di testi, dance, disegni, performance, cartelloni. Un tappeto di bandiere della pace, gli striscioni con i nomi degli istituti e delle associazioni presenti nel comitato promotore, lo striscione d'apertura con gli slogan "La pace è la vittoria di cui abbiamo bisogno" e "Fuori la guerra dalla storia", che è stato portato dalle bambine e dai bambini delle scuole elementari, che hanno sfilato nelle prime file accanto alle loro maestre. Un giorno di mobilitazione e di festa che ha coinvolto ...

