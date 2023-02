Ultime Notizie – Ucraina, G7: “Nuove sanzioni contro la Russia” (Di venerdì 24 febbraio 2023) “La Russia ha iniziato questa guerra: può mettervi fine“. E’ quanto si legge nella dichiarazione del G7. “Chiediamo alla Russia di porre fine all’aggressione in corso e di ritirare immediatamente, completamente e incondizionatamente le sue truppe da tutto il territorio ucraino entro i suoi confini riconosciuti a livello internazionale”. “Nell’ultimo anno – prosegue – le forze russe hanno ucciso migliaia di ucraini, hanno costretto milioni alla fuga e deportato con la forza migliaia di ucraini, compresi i bambini, in Russia. La Russia ha distrutto ospedali, scuole, infrastrutture energetiche ed essenziali, e ridotto in rovina le città storiche. Nelle aree liberate dalle forze russe, è attestata l’esistenza di fosse comuni, violenze sessuali, torture e altre atrocità. Condanniamo fermamente tutti gli atti atroci ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 24 febbraio 2023) “Laha iniziato questa guerra: può mettervi fine“. E’ quanto si legge nella dichiarazione del G7. “Chiediamo alladi porre fine all’aggressione in corso e di ritirare immediatamente, completamente e incondizionatamente le sue truppe da tutto il territorio ucraino entro i suoi confini riconosciuti a livello internazionale”. “Nell’ultimo anno – prosegue – le forze russe hanno ucciso migliaia di ucraini, hanno costretto milioni alla fuga e deportato con la forza migliaia di ucraini, compresi i bambini, in. Laha distrutto ospedali, scuole, infrastrutture energetiche ed essenziali, e ridotto in rovina le città storiche. Nelle aree liberate dalle forze russe, è attestata l’esistenza di fosse comuni, violenze sessuali, torture e altre atrocità. Condanniamo fermamente tutti gli atti atroci ...

