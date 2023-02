Ultime Notizie – Ucraina, dall’annuncio di Putin alla risposta di Zelensky: primo giorno di guerra (Di venerdì 24 febbraio 2023) E’ passato un anno da quel 24 febbraio quando, alle 4.20 di notte (ora di Kiev), il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato l’avvio di quella che ha definito ”l’operazione militare speciale” per ”denazificare e mettere in sicurezza” l’Ucraina. Alle 5.27, sempre ora di Kiev (un’ora avanti rispetto all’Italia), sono state avvertite le prime esplosioni a Kiev, oltre ad altre zone dell’Ucraina. Alle 6.58 ora locale il presidente ucraino Volodymyr Zelensky conferma che il Paese è stato colpito da una serie di attacchi. Alle 13.56 la Nato attiva i suoi piani di difesa, che prevedono la mobilitazione di oltre 100 jet da combattimento che sono in standby e 120 navi alleate in mare, dall’Artico al Mar Mediterraneo. ”Il nostro più grande timore è diventato realtà e i nostri avvertimenti si sono tragicamente avverati. Il ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 24 febbraio 2023) E’ passato un anno da quel 24 febbraio quando, alle 4.20 di notte (ora di Kiev), il presidente russo Vladimirha annunciato l’avvio di quella che ha definito ”l’operazione militare speciale” per ”denazificare e mettere in sicurezza” l’. Alle 5.27, sempre ora di Kiev (un’ora avanti rispetto all’Italia), sono state avvertite le prime esplosioni a Kiev, oltre ad altre zone dell’. Alle 6.58 ora locale il presidente ucraino Volodymyrconferma che il Paese è stato colpito da una serie di attacchi. Alle 13.56 la Nato attiva i suoi piani di difesa, che prevedono la mobilitazione di oltre 100 jet da combattimento che sono in standby e 120 navi alleate in mare, dall’Artico al Mar Mediterraneo. ”Il nostro più grande timore è diventato realtà e i nostri avvertimenti si sono tragicamente avverati. Il ...

