Ultime Notizie – Ucraina, capo della Wagner messo al bando su media Russia (Di venerdì 24 febbraio 2023) Ai giornalisti russi allineati con il Cremlino è stato chiesto di smettere di citare Yevgeny Prigozhin se non assolutamente necessario, per esempio quando annuncia vittorie al fronte. Lo ha reso noto il sito di Notizie indipendente Verstka, citando fonti giornalistiche e del ministero della Difesa. Le autorità hanno anche preparato una campagna di diffamazione contro il fondatore della Wagner che nei giorni scorsi ha rilanciato i suoi attacchi contro i vertici della difesa in Russia, arrivando a parlare di "altro tradimento" da parte loro, per mancati arrivi di munizioni ai suoi mercenari. La campagna è pronta ma non sarà lanciata subito.

