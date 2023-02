Ultime Notizie – ‘The Good Mothers’, con i paesaggi della Calabria, vince a Berlino nella sezione Series (Di venerdì 24 febbraio 2023) Ci sono anche i paesaggi della Calabria nel palmares del Festival di Berlino. La serie Disney+, ‘The Good Mothers‘, prodotta da House Productions e Wildside, società del gruppo Fremantle, finanziata dalla Calabria Film Commission con il Bando per il sostegno alle produzioni audiovisive 2021, è stata premiata con il “Berlinale Series Award”, istituito quest’anno. “The Good Mothers” girata per 6 settimane in Calabria anche con attori e professionisti calabresi ha utilizzato come location le bellezze paesaggistiche di Reggio Calabria, Palmi e Fiumara. Proprio sulle location si è soffermata la giuria del premio nelle motivazioni, affermando che “la bella fotografia, la scenografia ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 24 febbraio 2023) Ci sono anche inel palmares del Festival di. La serie Disney+,Mothers‘, prodotta da House Productions e Wildside, società del gruppo Fremantle, finanziata dallaFilm Commission con il Bando per il sostegno alle produzioni audiovisive 2021, è stata premiata con il “BerlinaleAward”, istituito quest’anno. “TheMothers” girata per 6 settimane inanche con attori e professionisti calabresi ha utilizzato come location le bellezzestiche di Reggio, Palmi e Fiumara. Proprio sulle location si è soffermata la giuria del premio nelle motivazioni, affermando che “la bella fotografia, la scenografia ...

