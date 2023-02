Ultime Notizie Roma del 24-02-2023 ore 19 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 24 febbraio 2023)dailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Alfieri gnocco fritto in Ucraina primo piano il presidente dell’Inps che ha tenuto un discorso per celebrare un anno dalla guerra nella piazza Santa Sofia di chi t’ha chiesto un minuto di silenzio per commemorare gli eroi che combattono per ricevere la l’invasione russa da lui deve perdere la guerra perché smetta di poter conquistare i territori di cui non ha più il controllo come una volta ha detto il presidente ucraino Intanto il Ministero della Difesa di chi è pieno occasione del giorno dell’anniversario dell’ invasione russa fa sapere che l’Ucraina si sta preparando ad una controffensiva colpire duramente da distanze maggiori in aria terra in mare nel cyberspazio ci sarà la nostra offensiva stiamo lavorando duramente per prepararci ha scritto Il ...