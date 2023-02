Ultime Notizie Roma del 24-02-2023 ore 18 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 24 febbraio 2023)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno Ovviamente gli atti in apertura un anno di guerra in Ucraina 365 giorni recita siamo stati ridotti in macerie parte del paese sotto l’occupazione delle tracce tolusso ed entrambe le parti mi piangono più di 150000 morti o feriti lettino accidentali In questo giorno altamente simbolico il presidente dell’Inps che ha tenuto una conferenza stampa mentre sono previste diverse cerimonie locali in particolare a buccia alla periferia di chi è spettinato di un massacro di civili e imputata truppe di bladimir Putin questa mattina zielinski in un posto accompagnato da un video ha ripercorso l’anno del conflitto il 24 febbraio del 2022 milioni di noi hanno fatto una scelta non una bandiera bianca ma quella blu e gialla non vuol dire ma affrontare desistere combattere stato un anno di dolore ...