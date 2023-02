Ultime Notizie Roma del 24-02-2023 ore 16:10 (Di venerdì 24 febbraio 2023) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno un anno di guerra in questi 365 giorni le città sono stati ridotti in macerie parte del paese sotto l’occupazione dell’esercito Russo ed entrambe le parti piangono più di 150000 morti o feriti San Valentino in questo giorno altamente simbolico il presidente dell’Inps che ha tenuto una conferenza stampa mentre sono previste diverse cerimonie locali in particolare a buccia alla periferia di chi altro di un massacro di Civili utata le truppe di Putin questa mattina ha zielinski in un posto accompagnato da un video ha ripercorso l’anno del conflitto il 24 febbraio del 2022 milioni di noi hanno fatto una scelta non una bandiera bianca ma quella blu e gialla Non fuggire Ma a contare desistere combattere stato un anno di dolore tristezza Fede unità e quest’anno ha concluso siamo rimasti ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 24 febbraio 2023)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno un anno di guerra in questi 365 giorni le città sono stati ridotti in macerie parte del paese sotto l’occupazione dell’esercito Russo ed entrambe le parti piangono più di 150000 morti o feriti San Valentino in questo giorno altamente simbolico il presidente dell’Inps che ha tenuto una conferenza stampa mentre sono previste diverse cerimonie locali in particolare a buccia alla periferia di chi altro di un massacro di Civili utata le truppe di Putin questa mattina ha zielinski in un posto accompagnato da un video ha ripercorso l’anno del conflitto il 24 febbraio del 2022 milioni di noi hanno fatto una scelta non una bandiera bianca ma quella blu e gialla Non fuggire Ma a contare desistere combattere stato un anno di dolore tristezza Fede unità e quest’anno ha concluso siamo rimasti ...

