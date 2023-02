Ultime Notizie Roma del 24-02-2023 ore 15:10 (Di venerdì 24 febbraio 2023) Romadailynews radiogiornale Venerdì 24 febbraio Buon pomeriggio dalle redazioni in studio Giuliano Rino il presidente ucraino zielinski ha tenuto un discorso per celebrare un anno della guerra nella piazza Santa Sofia di chi è figlia chiesto un minuto di silenzio per commemorare gli eroi che combattono per Esiste la lingua russa la Lucia deve perdere la guerra perché smetta di poter conquistare i territori i tuoi non ha più il controllo come una volta ha detto il presidente ucraino Intanto il Ministero della Difesa di chi è pieno occasione del giorno dell’anniversario dell’invasione fai sapere che l’Ucraina si sta preparando ad una controffensiva colpire duramente da distanze maggiori in aria terra in mare nel cyberspazio ci sarà la nostra offensiva stiamo lavorando duramente per preparare c’è scritto il ministro su Facebook vediamo in Italia oggi è morto a ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 24 febbraio 2023)dailynews radiogiornale Venerdì 24 febbraio Buon pomeriggio dalle redazioni in studio Giuliano Rino il presidente ucraino zielinski ha tenuto un discorso per celebrare un anno della guerra nella piazza Santa Sofia di chi è figlia chiesto un minuto di silenzio per commemorare gli eroi che combattono per Esiste la lingua russa la Lucia deve perdere la guerra perché smetta di poter conquistare i territori i tuoi non ha più il controllo come una volta ha detto il presidente ucraino Intanto il Ministero della Difesa di chi è pieno occasione del giorno dell’anniversario dell’invasione fai sapere che l’Ucraina si sta preparando ad una controffensiva colpire duramente da distanze maggiori in aria terra in mare nel cyberspazio ci sarà la nostra offensiva stiamo lavorando duramente per preparare c’è scritto il ministro su Facebook vediamo in Italia oggi è morto a ...

