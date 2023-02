Ultime Notizie Roma del 24-02-2023 ore 13 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 24 febbraio 2023)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Un anno di guerra in in Ucraina Pechino Russia e Ucraina torneo dialogare no a sanzioni naturali e sia l’indissolubilità territoriale Giorgia nella sua intervento sottolinea come piano di Putin e si ha fallito l’Italia dalla parte di donne e uomini ucraini vi facciamo sentire un estratto del suo intervento sentiamo un anno fa la Federazione Russa ha scioccato il mondo invadendo l’Ucraina e la Russia aveva già compiuto in passato aggressione nei confronti dei propri vicini non aveva mai spento le rivendicazioni su quelli che chiama i suoi confini sto ma nessuno avrebbe dovuto immaginare un altro così grave però minuti l’obiettivo di Putin era far capitolare l’Ucraina per poi rivolgere le sue Mire espansionistiche agli altri Stati confinanti non solamente quel piano è ...