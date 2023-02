Ultime Notizie Roma del 24-02-2023 ore 12:10 (Di venerdì 24 febbraio 2023) Romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto da Francesco Vitale la guerra in Ucraina compie un anno la alternato le metto il fucile le bombe i soldati come d’autunno sugli alberi le foglie le stragi di Civili Lampi di un passato che pensavamo appartenere solo i libri alle rughe di nonni da un anno siamo ripiombati indietro di un secolo persi nella nebbia della guerra che oggi è ancora d’ucraina ieri era Mondiale La retorica bellica non consente di sfuggire lo schema per 20 vincitori quando il conflitto finirà ci sarà qualcuno che ha vinto qualcun altro che ha perso la Roma non può permetterselo Piuttosto implode una guerra esistenziale ha trovato Putin per l’Ucraina invase devastata lo è letteralmente una guerra per l’esistenza dopo 365 giorni di distruzione migliaia di morti errore crimini di guerra e propaganda e Seratissima ci si ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 24 febbraio 2023)dailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto da Francesco Vitale la guerra in Ucraina compie un anno la alternato le metto il fucile le bombe i soldati come d’autunno sugli alberi le foglie le stragi di Civili Lampi di un passato che pensavamo appartenere solo i libri alle rughe di nonni da un anno siamo ripiombati indietro di un secolo persi nella nebbia della guerra che oggi è ancora d’ucraina ieri era Mondiale La retorica bellica non consente di sfuggire lo schema per 20 vincitori quando il conflitto finirà ci sarà qualcuno che ha vinto qualcun altro che ha perso lanon può permetterselo Piuttosto implode una guerra esistenziale ha trovato Putin per l’Ucraina invase devastata lo è letteralmente una guerra per l’esistenza dopo 365 giorni di distruzione migliaia di morti errore crimini di guerra e propaganda e Seratissima ci si ...

