Ultime Notizie Roma del 24-02-2023 ore 09 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 24 febbraio 2023)dailynews radiogiornale Venerdì 24 febbraio Buongiorno da Francesco e l’Ucraina un anno dall’ invasione russa la guerra doveva durare 3 giorni invece ne sono passati 365 sono tante i commenti di analisti in questi ultimi periodi e intanto a un anno esatto per la prima volta la Cina prende una posizione esplicita sulla guerra in Ucraina lo fa dopo essere stata più volte chiamata in causa dai due fronti opposti in un muro contro muro che non ha spazi negoziali lo fa pubblicando documenti in 12 punti che invece mette al centro il dialogo come unica via d’uscita dalla crisi e che il Ministero degli Esteri cinesi rende noto al termine di una lunga e complessa missione del diplomatico il capo della commissione affari esteri del Partito Comunista guang gli alla luce delle fiaccole partite ai Giardini del Frontone di Perugia da speciale marcia della pace Assisi contro ...