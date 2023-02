Ultime Notizie Roma del 24-02-2023 ore 08:10 (Di venerdì 24 febbraio 2023) Romadailynews radiogiornale Corona buona giornata da Francesco Vitale la guerra in Ucraina supera l’anno rate giunge al 366 esimo giorno nella notte l’assemblea generale ONU approvato con 141 voti a favore e 7 contrari e 32 astenuti una risoluzione in cui sottolinea la necessità di raggiungere il prima possibile ma ci completa giusto e duratura in linea con la carta delle Nazioni Unite 7 paesi che oltre la Russia hanno votato contro Siri è bello Russia Eritrea Nord Corea Nicaragua per la prima volta il Mali in decina si astengono il ministro tajani definito il voto una grande vittoria nome della Libertà la cena intanto ha reso noto il suo documento per una soluzione politica la crisi Ucraina in cui Si sottolinea che il dialogo è l’unico modo per risolvere la questione zielinski precedentemente si era detto disponibile a colloqui con Pechino alle 15 va bene avrà un ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 24 febbraio 2023)dailynews radiogiornale Corona buona giornata da Francesco Vitale la guerra in Ucraina supera l’anno rate giunge al 366 esimo giorno nella notte l’assemblea generale ONU approvato con 141 voti a favore e 7 contrari e 32 astenuti una risoluzione in cui sottolinea la necessità di raggiungere il prima possibile ma ci completa giusto e duratura in linea con la carta delle Nazioni Unite 7 paesi che oltre la Russia hanno votato contro Siri è bello Russia Eritrea Nord Corea Nicaragua per la prima volta il Mali in decina si astengono il ministro tajani definito il voto una grande vittoria nome della Libertà la cena intanto ha reso noto il suo documento per una soluzione politica la crisi Ucraina in cui Si sottolinea che il dialogo è l’unico modo per risolvere la questione zielinski precedentemente si era detto disponibile a colloqui con Pechino alle 15 va bene avrà un ...

