Ultime Notizie – Primarie Pd, incognita partecipanti: 1 milione ‘soglia psicologica’ (Di venerdì 24 febbraio 2023) L’asticella l’hanno fissata Stefano Bonaccini e Elly Schlein: almeno 1 milione di partecipanti alle Primarie. E’ la ‘soglia psicologica’. A due giorni dai gazebo, tra i dem si alternano le più disparate previsioni. C’è chi teme il flop e chi scommette che non sarà difficile superare il milione facendo un paragone con l’ultimo congresso: nel 2019 votarono circa 190mila iscritti nei congressi di circolo e furono 1 milione e 600mila i partecipanti alle Primarie. Stavolta hanno votato poco più di 150mila iscritti: una contrazione ma non un crollo e questo potrebbe ripetersi nel voto delle Primarie. Sono invece molto convinti, dalle parti di Schlein, che più alto sarà il numero ai gazebo, maggiori le possibilità per la ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 24 febbraio 2023) L’asticella l’hanno fissata Stefano Bonaccini e Elly Schlein: almeno 1dialle. E’ la. A due giorni dai gazebo, tra i dem si alternano le più disparate previsioni. C’è chi teme il flop e chi scommette che non sarà difficile superare ilfacendo un paragone con l’ultimo congresso: nel 2019 votarono circa 190mila iscritti nei congressi di circolo e furono 1e 600mila ialle. Stavolta hanno votato poco più di 150mila iscritti: una contrazione ma non un crollo e questo potrebbe ripetersi nel voto delle. Sono invece molto convinti, dalle parti di Schlein, che più alto sarà il numero ai gazebo, maggiori le possibilità per la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkyTG24 : Guerra Ucraina Russia, un anno fa inizio conflitto, Onu approva risoluzione di pace. LIVE - SkyTG24 : Usa, treno tossico deragliato in Ohio: morti 45mila pesci - valtaro : #Ucraina, le ultime notizie dal fronte orientale: 'A Bakhmut combattimenti violentissimi' - Nicola23453287 : RT @elisamariastel1: Cara lettrice di Favole, forse sei rimasta un pò indietro con le ultime informazioni. Prima ragguagliati meglio sulle… - pomeriggio5 : Siamo in onda con #Pomeriggio5 Partiamo subito con le ultime notizie in diretta dalla clinica dove si è spento Ma… -