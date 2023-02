Ultime Notizie – Pd, su Kiev ultimo atto di Letta segretario, i due anni di guida dem (Di venerdì 24 febbraio 2023) E’ una di quelle coincidenze del destino, quella che ha fatto capitare oggi il suo ultimo atto da segretario proprio nel giorno dell’anniversario dell’invasione dell’Ucraina. Sulla guerra si è manifestato il segno forse più significativo e netto della segreteria di Enrico Letta. Di certo il posizionamento “più complicato e caratterizzante”, dicono i suoi. Una coerenza che Letta ha rimarcato anche oggi nel doppio appuntamento davanti all’ambasciata ucraina e poi russa. “Rifarei tutto quello che ho fatto e sono orgoglioso di aver portato il Pd in prima linea a fianco di un popolo oppresso”, è il pensiero del segretario uscente. Una segreteria iniziata con il Pd sull’orlo dell’implosione con le dimissioni di Nicola Zingaretti e di quel ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 24 febbraio 2023) E’ una di quelle coincidenze del destino, quella che ha fcapitare oggi il suodaproprio nel giorno dell’versario dell’invasione dell’Ucraina. Sulla guerra si è manifestato il segno forse più significativo e netto della segreteria di Enrico. Di certo il posizionamento “più complicato e caratterizzante”, dicono i suoi. Una coerenza cheha rimarcato anche oggi nel doppio appuntamento davanti all’ambasciata ucraina e poi russa. “Rifarei tutto quello che ho fe sono orgoglioso di aver portato il Pd in prima linea a fianco di un popolo oppresso”, è il pensiero deluscente. Una segreteria iniziata con il Pd sull’orlo dell’implosione con le dimissioni di Nicola Zingaretti e di quel ...

