Ultime Notizie – Musumeci | “Possiamo giocare ruolo da protagonisti con sistema portuale”

"Noi italiani Possiamo giocare un ruolo da protagonisti nella blue economy nel sistema portuale, pur sapendo quanto è importante la cooperazione con gli altri Paesi". A dirlo Sebastiano Musumeci, ministro per la Protezione civile e per le Politiche del mare, intervenendo degli Stati generali delle camere di commercio sull'Economia del Mare. "Sono convinto – spiega – che un sud degradato dal punto di vista socioeconomico è una zavorra per il Nord, ma attraverso i porti e il mare il sud può migliorare la propria situazione economica. Noi meridionali non siamo propensi a costruire il futuro, ma lo aspettiamo a differenza degli italiani del Nord che il futuro lo anticipano; ecco perché sono convinto che i porti possano determinare il motore di crescita del ...

