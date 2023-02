Ultime Notizie – Maurizio Costanzo, l’indimenticabile maratona antimafia del 1991 con Santoro (Di venerdì 24 febbraio 2023) Tra le pagine televisive uniche e indimenticabili scritte da Maurizio Costanzo, morto oggi all’età di 84 anni, non si può non citare la maratona antimafia del 1991 che realizzò insieme a Michele Santoro. Le cinque ore di diretta ‘per Libero Grassi’, come dura reazione della società civile alla stagione degli attentati di mafia, partirono su Rai3 con ‘Samarcanda’ dal Teatro Biondo di Palermo e finirono su Canale 5 al Teatro Parioli con il Costanzo Show. Un evento storico anche perché unì per la prima volta Rai e Mediaset nello stesso evento (i due programmi ebbero accesso reciproco alle dirette durante tutta la durata), nell’epoca di massima espressione del duopolio e della ‘guerra’ dell’audience tra i due gruppi. L’iniziativa ebbe talmente risonanza che due anni ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 24 febbraio 2023) Tra le pagine televisive uniche e indimenticabili scritte da, morto oggi all’età di 84 anni, non si può non citare ladelche realizzò insieme a Michele. Le cinque ore di diretta ‘per Libero Grassi’, come dura reazione della società civile alla stagione degli attentati di mafia, partirono su Rai3 con ‘Samarcanda’ dal Teatro Biondo di Palermo e finirono su Canale 5 al Teatro Parioli con ilShow. Un evento storico anche perché unì per la prima volta Rai e Mediaset nello stesso evento (i due programmi ebbero accesso reciproco alle dirette durante tutta la durata), nell’epoca di massima espressione del duopolio e della ‘guerra’ dell’audience tra i due gruppi. L’iniziativa ebbe talmente risonanza che due anni ...

