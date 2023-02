Ultime Notizie – Maurizio Costanzo | il successo come paroliere per Mina

(Di venerdì 24 febbraio 2023)è stato anche, legando la sua notorietà a uno dei più grandi successi canori di: è lui, infatti, con, Ghigo De Chiara ad aver scritto il testo di ‘Se telefonando’, musicato da Ennio Morricone. Ideatasigla per lo spettacolo di varietà di Rai 1 ‘Aria condizionata’ del 1966, nel tempo la canzone è diventato una delle più popolari died è stata oggetto di numerose cover, ultima delle quali di grandegrazie all’interpretazione di Nek. “Se telefonando” è stato il 76° singolo della cantante cremonese pubblicato nel maggio 1966estratto dall’album in “studio Studio Uno 66”. In una recente intervista,ha raccontato così la nascita della canzone: ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkyTG24 : Guerra Ucraina Russia, un anno fa inizio conflitto, Onu approva risoluzione di pace. LIVE - SkyTG24 : Usa, treno tossico deragliato in Ohio: morti 45mila pesci - PianetaMilan : #Milan, i giovani del Convitto rossonero in visita al museo #SempreMilan - corgiallorosso : Ciao Maurizio #Costanzo ???? - elisamariastel1 : Cara lettrice di Favole, forse sei rimasta un pò indietro con le ultime informazioni. Prima ragguagliati meglio su… -

"La scelta su Giuseppe Luigi Cucca era maturata già da diversi mesi - ha aggiunto Solinas - abbiamo ritenuto che in alcun modo levicende di cronaca dovessero prestarsi a bieche e infondate ...... si spegne all'età di 84 anni ARTICOLO SUCCESSIVO Salerno, '9 minuti con l'Arcivescovo': la seconda intervistaZerottonove San Valentino Torio: arrestati padre e figlio trovati in ...

Guerra Ucraina Russia, ultime notizie di oggi. Minuto di silenzio di Zelensky, Meloni durissima contro Putin Virgilio Notizie

Covid, le notizie di oggi: Fiaso, dopo 2 mesi risale la curva dei ricoveri (+2,4%) Sky Tg24

Maurizio Costanzo è morto, il giornalista e conduttore tv aveva 84 anni Corriere della Sera

Costanzo era ricoverato da una settimana nella clinica Paideia, a Roma Corriere Roma

Ucraina, ultime notizie. Dalla Cina un piano in 12 punti. Mattarella: «La pace richiede una grande ... Il Sole 24 ORE

Luciano Spalletti non è scaramantico. Crede e sogna lo scudetto ma se non si sbottona più di tanto è solo per non peccare di presunzione. Questa la sintesi del suo pensiero espresso in conferenza ...«Con Maurizio potevi parlare di tutto. Passavi in un secondo da una discussione su Ennio Flaiano a commentare l’ultima partita della Roma», Alex Britti ricorda così, al telefono, Maurizio Costanzo. Il ...