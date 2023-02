Ultime Notizie – Maurizio Costanzo, Berlusconi: “Un amico sempre vicino e leale, ci mancherà” (Di venerdì 24 febbraio 2023) “Maurizio Costanzo è stato uno dei più grandi giornalisti e scrittori italiani di sempre. Non ha soltanto inventato un genere televisivo ma, grazie ad una intelligenza brillante e alla sua infinita curiosità, ha spaziato in tutte le arti – come la musica – sapendosi dimostrare un innovatore, sempre avanti“. Così Silvio Berlusconi sui social postando una foto che lo ritrae sorridente con Costanzo e la scritta ‘Ciao Maurizio!’. “È stato un giornalista coraggioso – ricorda Berlusconi – al punto da mettere a rischio la sua stessa vita. Per me era un amico, sempre vicino e sempre leale. mancherà moltissimo a tutti noi. Un abbraccio a sua moglie, Maria De ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 24 febbraio 2023) “è stato uno dei più grandi giornalisti e scrittori italiani di. Non ha soltanto inventato un genere televisivo ma, grazie ad una intelligenza brillante e alla sua infinita curiosità, ha spaziato in tutte le arti – come la musica – sapendosi dimostrare un innovatore,avanti“. Così Silviosui social postando una foto che lo ritrae sorridente cone la scritta ‘Ciao!’. “È stato un giornalista coraggioso – ricorda– al punto da mettere a rischio la sua stessa vita. Per me era unmoltissimo a tutti noi. Un abbraccio a sua moglie, Maria De ...

