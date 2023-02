Ultime Notizie – Maurizio Costanzo, Baudo: “Sono senza parole, ha inventato un nuovo modo di fare tv” (Di venerdì 24 febbraio 2023) “Non lo sapevo e Sono senza parole, è una notizia dolorosissima. E’ stato importantissimo. Ha inventato un nuovo modo di fare televisione, ha scoperto tanti personaggi, è stato un uomo tuttofare. E’ un uomo che ha vissuto anche pericolosamente, ha subito diversi attentati…un uomo completo”. Con profonda commozione Pippo Baudo commenta così con l’Adnkronos, a caldo, la notizia della scomparsa del giornalista e conduttore Maurizio Costanzo, venuto a mancare all’età di 84 anni. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 24 febbraio 2023) “Non lo sapevo e, è una notizia dolorosissima. E’ stato importantissimo. Haunditelevisione, ha scoperto tanti personaggi, è stato un uomo tutto. E’ un uomo che ha vissuto anche pericolosamente, ha subito diversi attentati…un uomo completo”. Con profonda commozione Pippocommenta così con l’Adnkronos, a caldo, la notizia della scomparsa del giornalista e conduttore, venuto a mancare all’età di 84 anni. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

