Ultime Notizie – Mattarella promulga Milleproroghe e chiede modifiche su balneari (Di venerdì 24 febbraio 2023) “L’esame della legge di conversione del decreto-legge” Milleproroghe “ha fatto emergere molteplici profili critici, dei quali il più evidente è rappresentato dai ricordati emendamenti relativi alle concessioni demaniali, che potrebbero giustificare l’esercizio della facoltà attribuitami dall’articolo 74 della Costituzione. Sono tuttavia consapevole della delicatezza, sotto il profilo costituzionale, del rinvio alle Camere esercitato nei confronti di una legge di conversione di un decreto-legge, a pochi giorni dalla sua scadenza: farebbe, inevitabilmente, venir meno, con effetti retroattivi, in molti casi in maniera irreversibile, tutte le numerose altre disposizioni che il decreto-legge contiene, determinando incertezza e disorientamento nelle pubbliche amministrazioni e nei destinatari delle norme”. Lo scrive il presidente della Repubblica, Sergio ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 24 febbraio 2023) “L’esame della legge di conversione del decreto-legge”“ha fatto emergere molteplici profili critici, dei quali il più evidente è rappresentato dai ricordati emendamenti relativi alle concessioni demaniali, che potrebbero giustificare l’esercizio della facoltà attribuitami dall’articolo 74 della Costituzione. Sono tuttavia consapevole della delicatezza, sotto il profilo costituzionale, del rinvio alle Camere esercitato nei confronti di una legge di conversione di un decreto-legge, a pochi giorni dalla sua scadenza: farebbe, inevitabilmente, venir meno, con effetti retroattivi, in molti casi in maniera irreversibile, tutte le numerose altre disposizioni che il decreto-legge contiene, determinando incertezza e disorientamento nelle pubbliche amministrazioni e nei destinatari delle norme”. Lo scrive il presidente della Repubblica, Sergio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkyTG24 : Guerra Ucraina Russia, un anno fa inizio conflitto, Onu approva risoluzione di pace. LIVE - SkyTG24 : Usa, treno tossico deragliato in Ohio: morti 45mila pesci - QdSit : Naspi 2023 sospesa, cosa succede, come riattivare l’indennità di disoccupazione - NickFigliodiDio : #BiblicalWonderOfRain Ultime notizie : Dopo un record di siccità mai visto per 40 anni In Kenya , Dio manda il Suo… - tempoweb : #MaurizioCostanzo, gli ultimi giorni da ricoverato prima della morte #costanzo #24febbraio #iltempoquotidiano… -